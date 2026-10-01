Jean-Louis Beffa a dirigé Saint-Gobain pendant plus de deux décennies, de 1986 à 2007, avant d’en présider le conseil d’administration jusqu’en 2010. Né le 11 août 1941 à Nice, ingénieur du corps des Mines, il incarne une génération de grands patrons français formés dans la haute administration et convaincus du rôle stratégique de l’industrie. Au-delà de Saint-Gobain, il a pesé dans le débat public par ses rapports et ses livres sur la politique industrielle. Retour sur un parcours qui éclaire encore les choix des groupes industriels du CAC 40.

Formation : Polytechnique, les Mines et Sciences Po

Fils d’un ingénieur et d’une enseignante, Jean-Louis Beffa prépare les concours au lycée Masséna de Nice et intègre l’École polytechnique en 1960. Il devient ingénieur du corps des Mines en 1963, étudie également à l’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs et obtient le diplôme de l’Institut d’études politiques de Paris (1966, section Économie-Finance).

Les débuts dans l’administration de l’énergie

Il commence sa carrière d’ingénieur des Mines à Clermont-Ferrand, puis rejoint de 1967 à 1974 la direction des carburants du ministère de l’Industrie, où il devient chef du service « raffinage-utilisation » puis directeur adjoint. Ce passage lui donne une connaissance approfondie de l’énergie et des relations entre l’État et les industriels, deux thèmes qui traverseront toute sa carrière.

1974-1986 : l’ascension chez Saint-Gobain

En 1974, Jean-Louis Beffa entre à Saint-Gobain comme directeur du plan. Il prend ensuite la direction générale, puis la présidence de Pont-à-Mousson, filiale spécialisée dans les canalisations en fonte, tout en dirigeant la branche « canalisations et mécanique » du groupe de 1979 à 1982. En mars 1982, l’année de la nationalisation de Saint-Gobain, il en devient directeur général.

En janvier 1986, il succède à Roger Fauroux comme président-directeur général. Nommé sous la présidence de François Mitterrand et confirmé par Jacques Chirac, alors Premier ministre, il conduit la privatisation de Saint-Gobain, première grande privatisation du gouvernement de cohabitation, à la fin de 1986.

1986-2007 : vingt ans à la tête de Saint-Gobain

Sous sa direction, Saint-Gobain se transforme profondément. Le groupe, historiquement centré sur le verre, développe ses positions dans les matériaux de construction et la distribution de matériaux, et s’internationalise fortement. Parmi les étapes marquantes de cette période, on peut citer l’acquisition de l’américain Norton en 1990, qui fait du groupe un leader mondial des abrasifs, puis celle du britannique BPB, spécialiste de la plaque de plâtre, en 2005.

Cette stratégie fait de Saint-Gobain l’un des grands spécialistes mondiaux de l’habitat et de la construction, un positionnement que ses successeurs ont poursuivi et accentué. Jean-Louis Beffa reste PDG jusqu’en juin 2007, puis président du conseil d’administration jusqu’en 2010 ; Pierre-André de Chalendar lui succède à la direction générale. Depuis juillet 2021, le groupe est dirigé par Benoit Bazin.

Pour les investisseurs, l’histoire de Saint-Gobain sous Beffa montre comment une entreprise industrielle centenaire peut se réinventer par acquisitions successives. Notre analyse de l’action Saint-Gobain détaille son profil actuel, centré sur la construction durable et la rénovation énergétique.

Le débat sur la rémunération et l’amiante

Comme d’autres dirigeants de sa génération, Jean-Louis Beffa a été critiqué sur certains points. En 2007, il figure parmi les patrons français les mieux payés, avec une rémunération estimée à 10,2 millions d’euros selon les classements publiés par la presse cette année-là. Par ailleurs, durant la période où il dirigeait Pont-à-Mousson, il a été mis en cause par les opposants à l’usage de l’amiante, dans le cadre des controverses qui ont touché l’ensemble de l’industrie des matériaux. Le dossier de l’amiante a durablement pesé sur l’image et sur les provisions juridiques du groupe, notamment aux États-Unis.

Un penseur de la politique industrielle

Jean-Louis Beffa s’est imposé comme une voix influente sur l’avenir de l’industrie française :

en 2004, Jacques Chirac lui confie une mission sur la relance de la politique industrielle. Son rapport de janvier 2005, Pour une nouvelle politique industrielle, conduit à la création de l’ Agence de l’innovation industrielle , dont il préside le conseil de surveillance à partir de septembre 2005 ;

, dont il préside le conseil de surveillance à partir de septembre 2005 ; en 2002, il fonde avec le prix Nobel d’économie Robert Solow le centre Saint-Gobain pour la recherche en économie, devenu le centre Cournot, puis la Fondation Cournot (2010), qu’ils coprésident ;

il publie plusieurs essais au Seuil : La France doit choisir (2012), La France doit agir (2013), Les Clés de la puissance (2015) et Se transformer ou mourir : les grands groupes face aux start-up (2017).

Sa thèse centrale : face au duo États-Unis–Chine, la puissance d’un pays repose sur son industrie exportatrice, ses technologies, son énergie et ses capacités militaires. Il plaide pour une stratégie industrielle cohérente menée par l’État et critique la désindustrialisation de la France. Une partie de ces idées a retrouvé un large écho depuis la crise sanitaire, avec les débats sur la souveraineté industrielle et la relocalisation.

Lazard, Engie, Le Monde : une seconde carrière d’administrateur

Après Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa devient conseiller principal de la banque Lazard. Il siège au conseil de GDF Suez puis d’Engie de 2008 à 2015, où il préside le comité des nominations et des rémunérations, au conseil de surveillance de Siemens (2008-2013), au conseil du Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013) et à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts (2014-2019). Il a aussi été administrateur de BNP Paribas et de Gaz de France. Membre depuis 1994 du conseil de surveillance du groupe Le Monde, il en devient président le 5 octobre 2017.

Son rôle chez Engie le rapproche des grands dossiers de l’énergie, un secteur que nous analysons notamment dans notre fiche sur l’action Engie.

Distinctions

Jean-Louis Beffa est grand officier de la Légion d’honneur (2007), grand-croix de l’ordre national du Mérite (2016) et commandeur des Arts et des Lettres (2005). Il a reçu de nombreuses distinctions étrangères, dont l’ordre du Soleil levant (Japon). Amateur d’opéra, il a présidé l’association pour le rayonnement de l’Opéra national de Paris.

Ce que son parcours apprend à l’investisseur

Les groupes industriels se réinventent par étapes. Saint-Gobain a changé de centre de gravité sans changer de nom : il faut relire la répartition du chiffre d’affaires par métier pour comprendre une valeur.

Saint-Gobain a changé de centre de gravité sans changer de nom : il faut relire la répartition du chiffre d’affaires par métier pour comprendre une valeur. Les grandes acquisitions sont des paris. Elles créent de la valeur si l’intégration réussit, mais pèsent sur l’endettement à court terme.

Elles créent de la valeur si l’intégration réussit, mais pèsent sur l’endettement à court terme. Le contexte politique compte. Nationalisation, privatisation, politique industrielle : les décisions publiques ont profondément influencé le parcours de Saint-Gobain.

Saint-Gobain et Engie sont éligibles au PEA, l’enveloppe fiscale de référence pour investir dans les actions françaises à long terme. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

FAQ

Combien de temps Jean-Louis Beffa a-t-il dirigé Saint-Gobain ?

Il en a été président-directeur général de janvier 1986 à juin 2007, puis président du conseil d’administration jusqu’en 2010.

Quels livres Jean-Louis Beffa a-t-il écrits ?

Notamment La France doit choisir (2012), La France doit agir (2013), Les Clés de la puissance (2015) et Se transformer ou mourir (2017), tous publiés au Seuil.

Qu’est-ce que l’Agence de l’innovation industrielle ?

Un organisme public créé en 2005 à la suite de son rapport sur la politique industrielle, destiné à soutenir de grands projets de recherche et d’innovation. Il en a présidé le conseil de surveillance.