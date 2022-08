Livre Sterling (GBP) : Les craintes de stagflation sont ravivées par une inflation très élevée

Ce n’était pas la meilleure semaine pour la livre, qui a chuté face à l’euro et au dollar américain. La livre sterling a chuté de plus de 300 points de base (pips) par rapport au dollar américain, passant du pic hebdomadaire de 1,2150 au niveau de négociation actuel de 1,18300, en dessous de l’importante barrière psychologique de 1,20.

Les baisses se sont produites en raison du taux d’inflation du Royaume-Uni (RU), qui était plus élevé que dans le reste de l’Europe occidentale. L’augmentation de 11,6 % des coûts alimentaires au cours des quatre dernières semaines peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment la baisse de la valeur de la livre sure le marché du Forex, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par le Brexit et la hausse de l’énergie Asda. Iceland Foods, Tesco Plc et Le service de livraison de nourriture Ocado Group Plc a vu le prix de ses obligations baisser après la lecture de l’IPC de mercredi alors que la question du coût de la vie commençait à peser sur le moral des investisseurs.

Les supermarchés ont été touchés par la hausse de l’IPC au cours du mois, principalement en raison de la hausse des prix des aliments. Les coûts des prêts pour les supermarchés ne baisseront pas de si tôt en raison de la hausse des coûts de chauffage des maisons et d’achat de nourriture à l’approche de l’hiver britannique.

Après les rapports économiques de cette semaine, la Banque d’Angleterre (BoE) est devenue le principal sujet d’attention des traders. Alors que les marchés ont déjà prévu 154 points de base de nouvelles hausses pour la BoE en 2022, la banque centrale est sous pression pour accélérer le rythme de ses hausses de taux plus que tout autre pays du G10.

Cela signifie que les trois sessions restantes en septembre, novembre et décembre devront augmenter les taux de 50 points de base supplémentaires chacune. La « vieille dame de Threadneedle Street » (BoE) pourrait faire face à la hausse de 50 points de base d’août, qui a créé un précédent.

Si la Banque d’Angleterre (BoE) ne parvient pas à répondre aux attentes et fait un autre mouvement “dovish”, la livre pourrait chuter. Les données sur la confiance des consommateurs et les ventes au détail de GfK UK ont également été publiées vendredi pour terminer la semaine. La confiance des consommateurs britanniques est restée stable en juillet à un plus bas historique de -41.

Le GfK a prédit que la “crise de confiance” s’aggravera avec l’arrivée du froid et de l’obscurité. Les ventes au détail ont augmenté de manière inattendue de 0,3 % en juillet, mais ont tout de même représenté une baisse annuelle de 3,4 %, ce qui représente le seul point positif d’une semaine par ailleurs négative pour la livre.

Une semaine calme est attendue pour l’économie britannique vers la fin du mois d’août. Un seul chiffre est jugé “important” cette semaine, tandis que les deux autres sont au mieux jugés “moyens”.